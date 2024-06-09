黒! GORE-TEX 90s USA Cabelas カベラス キャップ

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ブランド：Cabelas/カベラス商品名：90sベースボールキャップカラー：ブラックサイズ：ワンサイズ実寸:頭回り～63つば7.5高さ12使用状況：グッドコンディション/20％程度の使用感ペットは飼っておりません。当方は非喫煙者になります。【アイテム紹介】1990年代アウトドアブランド「Cabelas/カベラス」オールドのアウトドアブランドではなかなか見つからない黒のキャップ後ろにはGORE-TEXの刺繍も入る最高のデザイン見つからないCabelasの小物アイテム古着で探してみるとしっくりくるデザインが少ない帽子アイテムですが、こちらは非常によい逸品ではないでしょうかシュプリームがサンプリングしたビンテージのゴアテックスのキャップに近いイメージでしょうか6パネル通気性を考慮し裏地メッシュ地後ろはベルクロ仕様でサイズ調整可能アウトドア～ストリートファッションがお好きな方はおすすめです今注目の\"NEWVINTAGE\"系の逸品筆記体アノラックワーデンコーチジャケットフィッシングフィールドコートバーズアイトートバッグブーツハミルトン腕時計エディーバウアーカーハートステューシーシュプリームUSARMY米軍LEVEL7ECWCSプリマロフトハッピースーツジャングルファティーグモンスターパーカーフィッシュテールm65BDUCOMFORTABLEREASONnorollgoofycreationmin-nanosundaysbestunslacksフランス軍M47カーゴM52チノ1LDK古着yaecahykecomoliauraleeマルジェラアナトミカN.HOOLYWOODネペンテスneedlesスタイリスト私物1LDKCIOTAneatナナミカバブアービデイルビューフォートSPYogawayoheiタコマフジレコードヤンガオhongama勝山八千代