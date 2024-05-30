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JUST DON × CONVERSE スナップバック 日本未発売
商品番号 Y59845160495
商品名

JUST DON × CONVERSE スナップバック 日本未発売
ブランド名 ジャストドン
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茨城県の水戸市にあるセレクトショップSPYDERにて購入。10~20回程度使用。内側のオデコに当たる部分に多少の黒ずみがあります（画像6枚目）。15000円で購入。2~3日中に発送できるよう努力をしますが、仕事の都合状態多少の遅れが出る可能性もござます。その時はご連絡させて頂きますのでご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。素材···ナイロンカラー···パープル形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/reflector829764.html
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