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80s ビンテージ ブラゾスジョー デコラティブ ハンドペイント レザーベルト
商品番号 T71498984431
商品名

80s ビンテージ ブラゾスジョー デコラティブ ハンドペイント レザーベルト
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無言、即購入OK【品物】Lacedpainted・cowboywestern・TooledLeather【年代】1980年代【サイズ】全長約95cmバックル縦約6.5cmバックル横約9.5cmベルト幅(皮部分)約4.7cmw約76〜85cm★素人採寸男女兼用【カラー】★★【コンディション】★ビンテージショップで購入し自宅にて長期保管していたものです。★比較的状態の良いものになります。★写真参照【お願い】新品とは異なるクオリティとなります。ビンテージ品の特性をご理解の上でご購入をお願いいたします。【関連】ヴィンテージジョニーデップvintageユニセックスY2Karchiveヒッピーサイケアメリカインディアンウエスタンメキシカンスタッズハチドリインド綿レースワンピースジャンティークナイティeurofancegermanyヨーロッパドイツアンティークモールスキンantiquefrenchmilitaryミリタリーフランス軍フレンチワークグリモワールフミカウチダジャンティークリネンフランスジャンヌバレレトロバージンメリーRRLHTCWACKOMARIAboudoirfizzgroggrogbernetdept原宿　usa製　高円寺　吉祥寺　下北沢　目黒theVirginMarytogamm6mamenicobankMAREitimitorogannisisterjane77circamartejennyfaxMIKIOSAKABEmalionWALLsiiilonEditforluluSOWAMARNIkalmamameLochielampharajukumallelochieorfeobernetfizzdeptLiseangielalaTheVirginmaryGrimoireMARTEサンタモニカガニーサックスkiarisキアリスjantiquesカナリヴィンテージがお好きな方にもオススメです。#サブカル#y2k#グランジ#サブカル女子#y2kファッション#フェアリーグランジ#ユニセックス
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