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商品詳細
washeduphollywoodウエスト32インチのベルトです。ハリウッドスター御用達のブランドです。10年程前に恵比寿ミックにて購入しました。スーツに合わせても面白いです。ベルトホールもきれいだと思います。ウエスト73から92位まで対応出来そうです。ウエストが29インチから34インチくらいがいいと思います。NCNRでお願いします。
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恵比寿 MIC washed up hollywood ベルト 32インチ - ベルト
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MIC PRESS NEWS vol.211 | MIC EBISU BLOG
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