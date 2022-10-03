Mrs. GREEN APPLE ラバーリング

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商品詳細
Mrs.GREENAPPLEラバーリング(ピンク)⚠️ラバーバンドではありません。ラバーリングです。ライブで1度だけ着用し、自宅暗所にて保管していました。傷や汚れなどはありませんが、発売から年数が経っていることと素人保管になりますので、完璧なものをお求めの場合はご遠慮ください。ミセスグリーンアップルMrs.GREENAPPLEMGAラババンラバーバンド
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