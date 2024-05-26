【新品未使用品】Franco Spada ネクタイ イタリア製 フランコスパダ

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商品詳細
●ブランド名：francospadaフランコスパダ●カラー、柄：ペイズリー●素材：シルク100%●寸法：全長144㎝、大剣幅8.5㎝、小剣幅4.5㎝※素人寸法の為多少の誤差はご容赦ください。●生産国：イタリア●定価：¥14,200（税込）●状態：新品未使用次のブランドがお好きな方におすすめです。Holliday\u0026Brown（ホリデーアンドブラウン）Drake’s（ドレイクス）FrancoBassi（フランコバッシ）JOHNCOMFORT（ジョンコンフォート）SpaccaNeapolis（スパッカネアポリス）E.Marinella（マリネッラ）LuigiBorrelli（ルイジボレッリ）Seaward\u0026Stearn（シーワードスターン）FrancescoMarino（フランチェスコマリーノ）AttoVannucci（アットヴァンヌッチ）TieYourTie（タイユアタイ）Stefanobigi（ステファノビジ）FrancoMinucci(フランコミヌッチ)Gierre（ジエレ）Finamore（フィナモレ）BARBA（バルバ）RINGJACKET(リングヂャケット)BEAMSf(ビームスエフ)
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