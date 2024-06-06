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希少　ウェスタンハイドロダイナミックリサーチ　キャップ　ネイビー
商品番号 U61767512350
商品名

希少　ウェスタンハイドロダイナミックリサーチ　キャップ　ネイビー
ブランド名 ウェスタンハイドロダイナミックリサーチ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WHR(WESTERNHYDRODYNAMICRESEARCH/ウェスタンハイドロダイナミックリサーチ)のキャップになります。後ろのゴム部分で調節が出来るのでサイズはフリーになります。カラー:ネイビー数年前にアメリカで購入しました。ブランド初期の物の為、中のタグが現在の物と違いレアだと思います。着用機会が少なかったため目立った汚れは見つかりませんでしたが素人検品につき万が一見落としありましたらご容赦ください。自宅保管、中古品にご理解のある方よろしくお願いします。WesternHydrodynamicResearchとはカリフォルニア・ニューポートビーチでパット・タワジーとクレイグ・ステシックにより2020年から本格的にスタートしたブランド。自由な発想でビーチユーティリティとして機能的かつ実用的な用品を製作することにフォーカスしながら様々な人々にビーチライフを知って楽しんでもらうために、細部にアイデアを盛り込んだアイテムをシーズンに捉われることなく発信する。#WHR#WESTERNHYDRODYNAMICRESEARCH#ウェスタンハイドロダイナミックリサーチ#ronherman#ロンハーマン#surf#surfstyle素材···コットンカラー···ブルー形···ベースボール
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