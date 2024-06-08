BEAMSF ネイビーソリッドタイ

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商品詳細
ビームスfのネイビーソリッドタイです。織柄はツイル、色はダークネイビーです。大剣表面にややテカリがあります(写真2枚目)個人的には気になりませんが神経質な方は購入をお控えください。 大剣幅8cm
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