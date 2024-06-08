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BEAMSF ネイビーソリッドタイ
商品番号 W53953434468
商品名

BEAMSF ネイビーソリッドタイ
ブランド名 ビームスエフ
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビームスfのネイビーソリッドタイです。織柄はツイル、色はダークネイビーです。大剣表面にややテカリがあります(写真2枚目)個人的には気になりませんが神経質な方は購入をお控えください。　大剣幅8cm
http://narcologia.ru/goods/calling940450.html
http://narcologia.ru/goods/procurement116633.html
http://narcologia.ru/goods/organization367662.html
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