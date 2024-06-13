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【WU-TANG サンプリング】MELTDOWN ハードコアバンドT
商品番号 J71251466431
商品名

【WU-TANG サンプリング】MELTDOWN ハードコアバンドT
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】MELTDOWN/WULOGOT-SHIRT【商品説明】アメリカボストンのハードコアバンド、メルトダウンのVINTAGET-SHIRT。前面にウータンクランロゴを、バックにはクリームのリリックをサンプリング。ボディはフルーツ製、フェード良好です。【サイズ】L※下記の寸法を必ずご確認下さい。【実寸】着丈約72身幅約51肩幅約49袖丈約19↓↓商品ジャンルで分けています↓↓#heritagevtgTシャツ↑↑商品検索にお使いください↑↑使用感は写真を参照して確認お願い致します。感じ方に個人差がありますので神経質な方は購入をお控えください。Vintage古着7A-TD-240
http://narcologia.ru/goods/Adder330075.html
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