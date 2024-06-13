美品　ニューエラ　ミュータントタートルズ　59FIFTY 7 55.8cm 別注

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この度は、数ある商品の中からこちらの商品をご覧頂きまして、誠にありがとうございます！他の商品は以下からどうぞ！#キラ☆全商品はこちら#キラ☆メンズはこちら#キラ☆アクセサリーはこちら━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ブランド■ニューエラNEWERA■商品■キャップ■商品状態■【A】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【S】…新品・未使用【A】…使用感が感じない美品【B】…気になる傷汚れなく良好な状態【C】…使用感が多少目立つ一般的な状態【D】…使用感が良く目立つ状態【E】…ジャンク品※独自のランク表ですのでご理解の程お願い致します。※状態に関しては、お手数ですが画像も併せてご参照下さい。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■サイズ■7(55.8cm)■カラー■ブラック■キーワード■送料無料 24時間以内発送 即日発送 大特価 タイムセール 限定 ミュータントニンジャタートルズ Cowabungaカワバンガ ウール製 スナップバック TeenageMutantNinjaTurtlesティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ フィーチャー ミケランジェロ カワバンガ ピザ 刺繍 黒━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●商品到着後、下記の場合のみ、返品を受け付けます。記載内容に対して、1.サイズが大きく異なる（サイズS記載に対しL）2.色が大きく異なる（赤記載に対し青）3.商品自体が異なる（服を購入したのに家電）4.状態が大きく異なる（状態【S】なのに使用上の破れがある）※一見目立たないシワ、シミ、キズ等はAで合っても保管、梱包上つく可能性がございますので、申し訳ありませんがご容赦下さい。NuSi━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━