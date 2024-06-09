SAINT MICHAELセント マイケル ヴィンテージTシャツL

ご観覧ありがとうございました。ブランド名：SAINTMICHAELセントマイケルヴィンテージTシャツ付属品：タグサイズ：LL着丈75cm胸囲約126cm身幅58cm袖丈約19cm確りと計測しておりますが、多少の誤差はご容赦下さい。カラー：ホワイトシーズン：2020AW素材：コットン100%着る機会が無くなったため出品致します。一度も着用していない未使用品です。自宅保管のため、畳みじわ、折りじわがございます。



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