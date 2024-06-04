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saint laurent paris 財布 カードケース マネークリップ
商品番号 H73340112768
商品名

saint laurent paris 財布 カードケース マネークリップ
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2つ折り財布ですが小銭を入れはございません。カードケース兼マネークリップでの使用となります。半年程使っていましたが、別の物を購入した為保管しておりました。この製品自体の革が傷がそもそもつきにくく状態はかなり良いです。目立ったは傷は見当たりません。箱や袋が無いため、このお値段での出品でございます。
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