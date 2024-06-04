ヒステリックグラマー　シャツ

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商品詳細
1度着用して、自身の体型に合わなかったので出品させていただきます。なんばパークスの店舗で購入いたしました。目に見える汚れはないですが、一度着用したので神経質な方はご勘弁下さい。ご希望ならば袋もおつけします。値下げ交渉可能です。定価は22000円程でした。
http://narcologia.ru/goods/providence891494.html
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