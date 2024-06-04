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ヒステリックグラマー　シャツ
商品番号 T96079748038
商品名

ヒステリックグラマー　シャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着用して、自身の体型に合わなかったので出品させていただきます。なんばパークスの店舗で購入いたしました。目に見える汚れはないですが、一度着用したので神経質な方はご勘弁下さい。ご希望ならば袋もおつけします。値下げ交渉可能です。定価は22000円程でした。
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