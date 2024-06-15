KEMRII弾丸ベルトifsixwasnine LGB 14th

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KEMRIIの弾丸ベルトです。同時出品中のKEMRIIのポーチと合わせた画像はポーチの方にあります。最短 約78センチ 最長 約94せんち目立った難はないですがKEMRIIの加工ご存知の方よろしくお願いします。素材···本革