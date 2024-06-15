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KEMRII弾丸ベルトifsixwasnine LGB 14th
商品番号 U56490765727
商品名

KEMRII弾丸ベルトifsixwasnine LGB 14th
ブランド名 ケムリ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KEMRIIの弾丸ベルトです。同時出品中のKEMRIIのポーチと合わせた画像はポーチの方にあります。最短　約78センチ　最長　約94せんち目立った難はないですがKEMRIIの加工ご存知の方よろしくお願いします。素材···本革
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