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【レア！】　レッドムーン　クロコ押し　2つ折り財布
商品番号 I30759982971
商品名

【レア！】　レッドムーン　クロコ押し　2つ折り財布
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用した程度なので状態はいいほうだと思います！ただ小銭入れに少し汚れがありますのでやや汚れありとしてます。クロコ押しはあまり出回らないと思いますのでこの機会にぜひ！神経質な方はご遠慮下さいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/scissoring655696.html
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