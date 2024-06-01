GOBI カシミヤ100% マフラー　グレー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品未使用です。お土産にいただきましたが、使わないので出品します。自宅保管しておりました。[新品]GOBIゴビカシミヤマフラー 大判ショールカシミヤ100%グレー高級ブランド 【GOBICASHMERE】商品:マフラー 男女兼用■サイズ：160×30cm■カラー：グレー■素材：カシミヤ100％■状態：新品■原産国:モンゴル国#カシミヤ #ゴビ #マフラー #GOBI
http://narcologia.ru/goods/marshal922080.html
http://narcologia.ru/goods/organization80862.html
http://narcologia.ru/goods/unusable369374.html
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GOBI カシミヤマフラー オーガニックウォームグレー
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GOBI カシミヤマフラー オーガニックウォームグレー
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