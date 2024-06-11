栃木レザー エンドオンリースタッズベルト 茶（アクアブルースポッツ ...

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人気の栃木レザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。フルベジタブルタンニンという天然成分のみを使用するなめし技巧を施しているので化学物質を用いて行われる安価なクロムなめしに比べ艶やかで深い色合いを楽しめます。ベルトの幅は4ｃｍ。革の厚みは４ｍｍ（多少の誤差はあります。）色は茶色です。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社製の二つ爪ラウンドヘッドスポッツとアクリルカラースポッツ（アクアブルーカラー）を使用しています。いぶし加工をして、アンティークのような使い古した風合を出しています。メッキ加工ではないため、色の濃淡の違いがありますがのでご了承ください。サイズは下記の７種類からお選びください。（7枚目の画像を参考にサイズのご確認をお願い致します。）３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置７０ｃｍ、７２．５ｃｍ、７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７５ｃｍ、７７．７ｃｍ、８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ）４０インチ（全長１１５ｃｍ・穴の位置９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ、１０２．５ｃｍ、１０５ｃｍ）４２インチ（全長１２０ｃｍ・穴の位置１００ｃｍ、１０２．５ｃｍ、１０５ｃｍ、１０７．５ｃｍ、１１０ｃｍ）ハンドメイドの為、製作過程で細かい傷がつく場合がありますがご了承ください。（＊１）タンニン鞣しは、革の繊維を詰めていくために基本的に硬く仕上がりますが、使う事で繊維がほぐれて使い込むほどに味が出る性質の革になります。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面にはその動物が生きていた時に持っていた様々な痕跡があります。その痕跡と製品になる革の味わいは動物の歴史を物語ると共に、世界に一つしかない革製品となる証拠になります。 こちらのベルトは全てのサイズで受注生産の為、サイズ違いでの交換はお受けできませんのでご了承ください。素材···本革