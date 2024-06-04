【最終値下げ】ベルルッティ(Berluti) ラピエセ・ルプリゼ　長財布

ご覧いただきありがとうございます。コレクション整理のために出品します。こちらの商品はベルルッティのラピエセ・ルプリゼです。現在は廃番となっており、今では希少な商品かと思います。【ブランド】Berluti【カラー】ブラックに一部グリーンパティーヌ【購入先】正規中古品取扱店【状態】目立つ傷や汚れ、形崩れはありませんが 使用による擦れはあります。 糸のほつれもありませんので、まだまだ お使いいただけます。【付属品】なし非常に薄く、使いやすさとシンプルなデザインが気に入っていました。あくまでも中古品ですので、ご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。#アンジュール#ドゥジュール#トゥジュール#トロワニュイ#エクリトワール



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