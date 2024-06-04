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【最終値下げ】ベルルッティ(Berluti) ラピエセ・ルプリゼ　長財布
商品番号 F78591546149
商品名

【最終値下げ】ベルルッティ(Berluti) ラピエセ・ルプリゼ　長財布
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コレクション整理のために出品します。こちらの商品はベルルッティのラピエセ・ルプリゼです。現在は廃番となっており、今では希少な商品かと思います。【ブランド】Berluti【カラー】ブラックに一部グリーンパティーヌ【購入先】正規中古品取扱店【状態】目立つ傷や汚れ、形崩れはありませんが　　　　使用による擦れはあります。　　　　糸のほつれもありませんので、まだまだ　　　　お使いいただけます。【付属品】なし非常に薄く、使いやすさとシンプルなデザインが気に入っていました。あくまでも中古品ですので、ご理解のある方のみご検討よろしくお願いいたします。#アンジュール#ドゥジュール#トゥジュール#トロワニュイ#エクリトワール
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