US【レッドツェッペリン バンド バンT】タイダイ Tシャツ メンズ2XL

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)00s☆US古着☆【LEDZEPPELINレッドツェッペリンリキッドブルーバンドロックTバンT】タイダイビッグプリント半袖Tシャツメンズ2XLゆるだぼヴィンテージタグの\"LIQUIDBLUE\"（リキッドブルー）製！LEDZEPPELINのタイダイロックTシャツ☆グレーのシックなタイダイにビッグプリントが雰囲気抜群の1枚です♪ワンピースにレイヤードしても十分のオーバーサイズです◎———————————————【サイズ】メンズ2XL程（USXL）【カラー】ベージュ、ブラウン タイダイ【詳細サイズ】肩幅:約63cm身幅:約67cm着丈:約73cm袖丈:約22cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・一般的な古着程度の使用感です。・小さい穴や微細な汚れがあります。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆ぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。高円寺/原宿/代官山/アメ村など…ヴィンテージ/ビンテージ/古着、古着mixがお好きな方に♪



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