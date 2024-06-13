バーバリーズ レザーベルト 黒 ノバチェック柄 ビンテージ ロゴ刻印

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#ゆりのベルト一覧はこちらご覧頂きありがとうございます☆Burberrysのレザーベルトになります。黒のシンプルなレザーに真ん中に紺のノバチェック柄、ホースロゴが刻印された高級感に満ち溢れたデザインになります。某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！この機会にいかがでしょうか？☆アイテム☆Burberrysバーバリーズベルト黒ブラック総柄ノバチェックホースロゴ刻印レザーゴールド金具保存箱ケアカードvintageヴィンテージビンテージ☆サイズ☆全長約108cmベルト幅3cmバックル留め具からベルト穴までの距離94〜99cm2.5cm間隔で3段階付属品保存箱ケアカード平置き実寸。着画はお断りいたします。#ゆりのベルト一覧はこちら☆状態☆保管時に若干の擦れなどがありますが、タグ付きの未使用の状態になります。※あくまで中古品になりますので、ご理解したうえでご購入ご検討ください。☆カラー☆バックルゴールドベルト黒ブラック総柄ノバチェック柄※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。☆素材☆ベルトレザー☆配送☆簡易包装にて1-2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。現在販売中の商品はこちらからご確認下さい。#ゆりの出品一覧はこちら管理番号: