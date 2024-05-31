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CHROME HEARTS WAVE CROSS
商品番号 G23699322047
商品名

CHROME HEARTS WAVE CROSS
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 26,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前位に広島PARCO内アローズで購入多少使用感ございますが、ZIP異常、糸のホツレ等はございません。インボイスが見つからなかったので、アローズで購入した際頂いたカード付属します。よろしくお願いします。財布形...長財布素材...本革
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