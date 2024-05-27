ラブアンドベリー　カードセット

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ラブアンドベリー カードファイル クリアバックのセット一枚目右上小さいファイルはマジックテープがベタベタですが、貼り替えれば使えます。不要な方は購入前に教えてください。バラ売り不可丁寧に使用していましたのでカードはみなほとんど綺麗です。ダブりはありません！購入前にご連絡下さい。