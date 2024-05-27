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ラブアンドベリー　カードセット
商品番号 O76829443187
商品名

ラブアンドベリー　カードセット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラブアンドベリー　カードファイル　クリアバックのセット一枚目右上小さいファイルはマジックテープがベタベタですが、貼り替えれば使えます。不要な方は購入前に教えてください。バラ売り不可丁寧に使用していましたのでカードはみなほとんど綺麗です。ダブりはありません！購入前にご連絡下さい。
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