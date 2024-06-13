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定価30800円　COMME des GARCONS 綿度詰天竺 Tシャツ　M
商品番号 A71426197857
商品名

定価30800円　COMME des GARCONS 綿度詰天竺 Tシャツ　M
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 3,723 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMEdesGARCONSJUNYAWATANABEMANコムデギャルソン・ジュンヤワタナベマン綿度詰天竺RealReviewプリントTシャツ　カットソー　M2020SS#この出品者の他のアイテムも見てみる定価28000円+税10%(税込30800円)　　　　　　　　　　　　WE-T006サイズ表記【M】実寸サイズ　　着丈：68cm　身幅：54cm　　肩幅：48cm　袖丈:23cm日本製【素材】綿100%状態【8/10】特に目立つダメージも無く、まだまだ活躍してくれるユーズドです。6k5fijj129991389913499
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