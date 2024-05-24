21FW 新品 RRL ダブルアールエル Tシャツ バッファロー バイソン 半袖

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ジャージーグラフィックTシャツ21FW定価16,500円新品未使用タグ付きXSサイズ肩幅41身幅42着丈64袖丈16薄手のコットン混紡ジャージーを使用。複数の技術を駆使してフロントにロゴとバッファローをプリント。本格的なウォッシュ加工で色褪せたヴィンテージルックを演出。本体：綿60％、ポリエステル40％RRLの商品、他にも出品しておりますので、合わせて宜しくお願いします！DOUBLERL(RRL)RalphLaurenダブルアールエルラルフローレンRedWingレッドウィングCarharttWIPカーハートKAPITALキャピタルLewisLeathersルイスレザーschottショットEngineeredGarmentsエンジアードガーメンツ東洋エンタープライズpatagoniaパタゴニアTheNorthFaceザノースフェイスKaptainSunshineキャプテンサンシャイン BarbourバブアーNigelCabournナイジェルケーボン