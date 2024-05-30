ポール・スミス 2つ折り財布

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商品詳細
PaulSmithシグネチャーストライプ2つ折り財布札入れ×1カード入れ×4(その他ポケット有)小銭入れ×1(内かぶせ)箱付き※実際と異なる場合があります。自宅で保管しているものを簡易に検品して出品しております。着用に問題ないレベルの保管中のにおい、細かい見落としはご容赦いただけますと幸いです。財布形/開け口⋯二つ折り、がま口カラー...ブラック柄・デザイン..無地
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