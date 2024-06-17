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ヒステリックグラマー　ベルト
商品番号 E67972296661
商品名

ヒステリックグラマー　ベルト
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

☆ヒステリックグラマー　ベルト☆全長109㎝レザー部分104㎝（素人採寸です。）☆ウエスト66㎝〜95㎝まで対応可能です。（素人採寸です。）☆後側に「MOTORCITYBABY」と刻印があります。☆大事に着用していましたが、趣味の変化のため出品します。☆着用して頂ける方にお譲りしたいので、お値下げ対応します。☆USED品とご理解のうえ、ご検討下さい。★平日は仕事で発送対応等できないため、「公開停止」する場合があります。★即購入、歓迎します！
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