茶道具　茶碗　色紙重ね　通次阿山作

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商品詳細
茶道具茶碗色紙重ね通次阿山作（写真を参考になさってください。）祖母の茶道具これだけ桐箱に入っていました。とても高価なものだと思います。まとめ買い大歓迎です種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/pompous813423.html
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http://narcologia.ru/goods/stair725200.html
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