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【美品】　ローランド　CUBE Street スピーカー
商品番号 N72880148667
商品名

【美品】　ローランド　CUBE Street スピーカー
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 17,600 円
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商品詳細

ローランドキューブストリートソフトケース　電源　説明書　本体　の写真に写っているものが全てです。外の箱はありません。コンセントでも使用できるし単三電池でも使用できるのでストリートライブなどで使えそうです。室内で3回使いましたが屋外で使用したことはありません。美品です。自宅保管が続き使用しないため出品します。動作確認済みです。ご質問ありましたらコメントよろしくお願いします。
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