【美品】　ローランド　CUBE Street スピーカー

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ローランドキューブストリートソフトケース 電源 説明書 本体 の写真に写っているものが全てです。外の箱はありません。コンセントでも使用できるし単三電池でも使用できるのでストリートライブなどで使えそうです。室内で3回使いましたが屋外で使用したことはありません。美品です。自宅保管が続き使用しないため出品します。動作確認済みです。ご質問ありましたらコメントよろしくお願いします。