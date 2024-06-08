FENDI パスケース

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2年ほど前にりんくうのアウトレットで購入したFENDIのモンスターのパスケースになります。シンプルで使いやすく、目のシルバーや目の部分が立体的になっているところが良いアクセントになってとてもカッコいいです。1年ほど使っていたため端っこの方がよれていたり、3.4枚目のように少し傷があります。即購入可能です。素材···本革カラー···ブラック