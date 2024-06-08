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FENDI パスケース
商品番号 F37924117184
商品名

FENDI パスケース
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前にりんくうのアウトレットで購入したFENDIのモンスターのパスケースになります。シンプルで使いやすく、目のシルバーや目の部分が立体的になっているところが良いアクセントになってとてもカッコいいです。1年ほど使っていたため端っこの方がよれていたり、3.4枚目のように少し傷があります。即購入可能です。素材···本革カラー···ブラック
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