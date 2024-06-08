VINTAGE ヴィンテージ ナバホパールデザインナローブレスレット925 ...

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アメリカで買い付けたシルバー925ナバホパールデザインチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該ブレスレットのみです。サイズ全長20㎝（手首周り16㎝でちょうど良いゆとりがある程度です）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）人気のナバホパールデザインのナローブレスレットです。この機会にいかがでしょうか？