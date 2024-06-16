インディアンジュエリー サンシャインリーブス リング ナバホ

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商品詳細
サンシャインリーブス作店舗で新品を購入サイズ 14号着用指の関節周り59mmで、曲げてもそこまで違和感なく、ちょうどいい感じで着用していました。中古品となりますので、所々細かなキズありますが美品の部類かと思います。
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