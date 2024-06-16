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インディアンジュエリー サンシャインリーブス リング ナバホ
商品番号 Y33378055775
商品名

インディアンジュエリー サンシャインリーブス リング ナバホ
ブランド名 インディアンジュエリー
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンシャインリーブス作店舗で新品を購入サイズ　14号着用指の関節周り59mmで、曲げてもそこまで違和感なく、ちょうどいい感じで着用していました。中古品となりますので、所々細かなキズありますが美品の部類かと思います。
http://narcologia.ru/goods/symmetric916145.html
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