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☆在庫処分 純チタンネックレス フラットあずきチェーン 1 40cm 1071
商品番号 P62216599264
商品名

☆在庫処分 純チタンネックレス フラットあずきチェーン 1 40cm 1071
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,513 円
在庫状況 あり

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商品詳細

補足説明：純チタンネックレスフラットあずきチェーン1.5mm幅40cm1071複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容　：チェーン幅(外径)1.5mm線径0.3mm製品重量：約0.55ｇ最大幅：約3.6mm（プレート金具部）国内メーカー製造・組立製品付属品：ミニポーチ（ブルー）・ペーパーボックス（ブルー）アレルギーを引き起こしにくく、サビ・変色にも強く軽さが特徴の純チタン素材。キラキラ感あるフラットな駒の連なるあずきチェーン。繊細な印象のピッチが広い粗目デザインで、チェーンだけでもさりげなくおしゃれに身につけられます。ブランドなど　：//Takemoto(タケモト)梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。
http://narcologia.ru/goods/recycling338814.html
http://narcologia.ru/goods/plaque116407.html
http://narcologia.ru/goods/assessor108903.html

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