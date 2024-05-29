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NIKE AIR HUARACHE INTERNATIONAL PRM30センチ
商品番号 B25299723168
商品名

NIKE AIR HUARACHE INTERNATIONAL PRM30センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEAIRHUARACHEINTERNATIONALPRM30㎝2000年にリリースされた「AIRHUARACHE×STUSSY(609020-221)」のカラーリングを落とし込んだプレミアムモデルです。履かないので出品します。メインカラー···ベージュ
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