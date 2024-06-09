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Mint◎90s c42 Barbour bedale　ブラックウォッチ
商品番号 D64658282961
商品名

Mint◎90s c42 Barbour bedale　ブラックウォッチ
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 19,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*item*ビンテージ　Barbourbedale　ビデイル　423クラウン　*detail*size-c42着丈-79cm身幅-64cm裄丈-86cm(採寸につきまして、誤差は生じます)colorブラック／ブラックウォッチmaterialオイルドコットン/countryイギリスyear　1990年代末condition1990年代末　ブラック／ブラックウォッチ着用のとても少ないミントコンディションです。保管時のシワがございます。企業ものかわかりませんが、左フラップに黒色刺繍マークがございます。画像をご確認いただき、ご不明な点はご質問下さい。___________________________*terms*・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。採寸は素人採寸です。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方はご質問下さい。（着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。）・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。・落札者様都合の返品・交換・キャンセルは基本的にお受けできないことをご了承いただいた上で入札をお願いいたします。90s　c42Barbourbedale◎Mint　ビンテージ　バブアー　ビューフォート　ブラックウォッチ　ビデイル
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