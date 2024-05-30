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新品 マルジェラ 22ss カードケース パスケース 赤 3060
商品番号 A21942304450
商品名

新品 マルジェラ 22ss カードケース パスケース 赤 3060
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 6,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●購入場所→正規取扱店●サイズ表記→UNI●素材→牛革100%ラバー100%●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→約横10cm×縦8.3cm×厚み0.5cm●状態→新品未使用、ケアカード含め付属品完備です。22ssからの仕様で偽物対策でケアカード、品番シールのフォントが横長のものに変更になっております。ご注意ください。また訳ありで黄色丸箇所薄っすら黒ずみございます。●商品詳細→マルジェラのカードケースになります。22ssのアイテムです。22ssから初めて登場したデザインです。片面はスティッチのみで、もう片面はカードスロットが3つのデザインです。色は赤になります。※注意事項※徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。値引き、取り置き、梱包については自己紹介参照ください。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ小物#Hiro1313マルジェラ22ss
http://narcologia.ru/goods/mythic888635.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant623082.html
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