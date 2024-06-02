カメレオン　銀　シルバー925リング 指輪　爬虫類　蜥蜴　トカゲ 永遠　⑤⑦タ

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ご覧いただきありがとうございます。商品番号 KSE-17-18カワ⑤⑦タカメレオンは南アフリカのズールー族に語り継がれる創世神話の中で、神から人間のもとに送られた使いとして登場することから、永遠と希望をもたらすシンボルになっています。虹色のグラデーションは大地と空をつなぐ架け橋であることを象徴しています。#獅子丸カメレオン#獅子丸8号#獅子丸爬虫類素材 シルバー925サイズ約8号US5刻印あり当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。シルバー925純銀指輪 シルバーリング リングSILVER925カメレオン トカゲ 蜥蜴 SILVER指輪材質···シルバーカラー···シルバー