クロムハーツネックレス❗️ドッグタグ❗️

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商品詳細
クロムハーツのドッグタグの出品になります❗️ボールチェーンはありません。使わなくなり保管していたので出品いたしました！10年程前にYahooショッピングで購入したネックレスになります。ギャランティーカードと専用の革袋を引越しの際に紛失してしまいありません。シルバー部分は長い事磨いていませんがシルバー磨きで綺麗に輝きます！大事に使って頂ける方、中古品と理解して頂ける方よろしくお願い致します❗️#クロムハーツ #Chromhearts#ドッグタグ #革 #ネックレス材質···シルバー
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