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クロムハーツネックレス❗️ドッグタグ❗️
商品番号 X55892214101
商品名

クロムハーツネックレス❗️ドッグタグ❗️
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのドッグタグの出品になります❗️ボールチェーンはありません。使わなくなり保管していたので出品いたしました！10年程前にYahooショッピングで購入したネックレスになります。ギャランティーカードと専用の革袋を引越しの際に紛失してしまいありません。シルバー部分は長い事磨いていませんがシルバー磨きで綺麗に輝きます！大事に使って頂ける方、中古品と理解して頂ける方よろしくお願い致します❗️#クロムハーツ　#Chromhearts#ドッグタグ　#革　#ネックレス材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/ramshackle787866.html
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