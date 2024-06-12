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TADY \u0026 KING SVフェザー Sサイズ
商品番号 D31128331263
商品名

TADY \u0026 KING SVフェザー Sサイズ
ブランド名 タディーアンドキング
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※プロフィールを必ずお読みくださいませ。↓すべての商品を検索できます↓#購入前に必ずコメントくださいプロフ必読TADY\u0026KINGSVフェザーSサイズTADY\u0026KINGタディ＆キングタディアンドキングタディーアンドキングタディー＆キングSVフェザーSサイズ・サイズ約37mm×7mm・商品状態A【商品状態】S：未使用品A：使用感が少ない商品B：使用感はあるが綺麗な商品C：使用感があり、多少の汚れ、ダメージのある状態D：目立った汚れ、ダメージがある商品E：ジャンク品、難あり商品【購入前にご確認ください】◆店頭等で先に売り切れになる場合がございます。その際はご連絡の上ご注文キャンセルとなりますので、誠に申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。◆購入前に状態確認や付属品の有無についてお問い合わせ下さい。◆出品商品は未使用品であっても、全てお客様から買取した中古品となります。◆店頭にて同時販売している商品になります。試着、陳列、防犯タグ着脱による多少のダメージが生じる場合がございます。◆神経質な方はお控えください。◆また、表示のサイズ感と実物は若干異なることもございますので、予めご了承ください。上記内容をご確認の上ご注文をお願い致します。2023.9.18.9999
http://narcologia.ru/goods/conception930757.html
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