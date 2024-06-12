COURTS\u0026HACKETT コーツアンドハケット　レプタイル　リング　18号

材質···シルバーREPTILERINGです。爬虫類の皮膚を再現している、とのことです。コーツ\u0026ハケットといえばキースリチャーズ愛用のスカルリングが人気で、こちらのリングはあまり出回ってないみたいなので出品してみました。サイズは18号、ほとんど使用しておらず、わずかな小傷と汚れはありますが、状態は良好です。＊リングスタンドは撮影用です。商品には含まれません。



COURTS AND HACKETT/コーツアンドハケット レプタイルリング



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COURTS＆HACKET コーツアンドハケット デスヘッドリング 18号 Courts ...



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