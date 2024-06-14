アヴァランチ 10K ペンダント アバランチ K10 イエローゴールド 10金

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値下げ不可です。バラ売りはしません。アヴァランチ10kイエローゴールドエンジェル音符ペンダントトップ2個セット石はジルコニア使用していたのでやや使用感はあります神経質な方は購入をお控えください。[刻印あり]チェーンは刻印なしの、素材不明なのでオマケとして考えてください。長さ約45㎝×幅1.2㎜素人寸法ですので誤差はお許しください。本体のみ目立った傷や汚れはありませんが神経質な方は購入をお控えください。着用画像はしません。重さなども分かりません。カラーゴールド材質ゴールドアヴァランチアバランチイエローゴールド10kk1010金417YG#アバランチ#アヴァランチ#イエローゴールド#10K#K10#10金#YG#WG#PG材質...ゴールドカラー...ゴールド