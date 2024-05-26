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アルフレッドバニスター　レザー　スリッポン　42
商品番号 G63982061266
商品名

アルフレッドバニスター　レザー　スリッポン　42
ブランド名 アルフレッドバニスター
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回履きました。履く機会が少なくなったので出品する事にしました。中古品ではありますがまだまだ履いて頂けます☺︎インソールを綺麗にしようと布で拭いたところ少し黒ずんでしまいました。。42サイズ箱無しよろしくお願い致します。レザーシューズスリッポンスリップオン
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