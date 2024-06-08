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⭐️超美品⭐️FLYING HORSE コードバン長財布
商品番号 Y80274742673
商品名

⭐️超美品⭐️FLYING HORSE コードバン長財布
ブランド名 フライングホース
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FLYINGHORSE（フライングホース）コードバン長札財布定価:¥24,750税込希少性と耐久性、表面の美しさに優れた革の王様・コードバンの長札財布。写真では分かりにくいですが、ほとんどキズもなく綺麗です。レザーの価値だけではなく、カードポケット１８個と、便利な多目的ポケット４個を備え、機能性も充実しています。カラー···ブラック素材···本革コードバン　フライングホース財布サイフ長財布財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/troupe401811.html
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