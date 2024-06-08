⭐️超美品⭐️FLYING HORSE コードバン長財布

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商品詳細
FLYINGHORSE（フライングホース）コードバン長札財布定価:¥24,750税込希少性と耐久性、表面の美しさに優れた革の王様・コードバンの長札財布。写真では分かりにくいですが、ほとんどキズもなく綺麗です。レザーの価値だけではなく、カードポケット１８個と、便利な多目的ポケット４個を備え、機能性も充実しています。カラー···ブラック素材···本革コードバン フライングホース財布サイフ長財布財布形···長財布
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