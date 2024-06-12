大人気 キングスマン ゴールド リング メンズ 21号 指輪 おしゃれ パンク

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。◎商品説明◎・カラー：ゴールド・素材 ：銅、チタン・状態 ：新品・未使用映画キングスマンでハリーやエグジーが着用していた指輪を超リアルに再現したゴールドリングです^^ロック、ヒップホップ、ストリート、B系、ブリンブリン、キューバンなどがお好きな方にはぜひオススメです！アクセサリーとしても、カジュアルやフォーマル問わず様々なファッションに映えるアイテムとなっております♪メンズ、レディース問わずお使いいただけます♫低価格ながら高級感のある、ワンランク上のアクセサリーです！彼氏さん彼女さん、旦那さんや奥さん、大切な恋人、パートナーへのプレゼントにおすすめです♫春夏秋冬お使いいただけます^^☆割引：まとめ買い＆フォローして下さった方には、1点につき100円割引とします^^（購入前にコメントでお知らせください）☆梱包：できるだけお安く出来るよう簡易包装とさせて頂きます。安全面を考慮してプチプチに包んで発送いたします。☆送料無料☆最後に 十分に検品した上で発送いたしますが、 ノーブランド商品ですので神経質な方はご遠慮ください。他にも商品を出品しています↓#break



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