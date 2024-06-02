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- 【VINTAGE】90s アメリカ直輸入❗️フリース オーバーサイズ レトロ
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商品詳細
【フォロワー様値引き情報あり❗️】※プロフィールご確認下さい！《商品説明》⭐︎アメリカ仕入れ、アメリカ企画、アメリカ古着！90年代ハーフジップのフリースです。《サイズ》 ・表記:2XL・着丈 79cm・肩幅 60cm・身幅 72cm・袖丈 66cm・素材:フリース・カラー:グレーノルディック柄、3D、ケーブル、フィッシャーマンお好きな方！他の人と被らない、自分だけの一点物です。メンズ、レディース共にユニセックスでどうぞ。★清潔さが売りです⭐︎ 全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ 縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln864702.html
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