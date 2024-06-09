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商品詳細
中古品です、よろしくお願いします。POLORalphLaurenメンズメリノウールマフラーワンポイントポニー生産国:MADEINCHINA素材:100%WOOL(MERINO)全長:約172cm幅:約24cm
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