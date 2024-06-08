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- 【即完売モデル】ヒステリックグラマー ☆デカロゴ VIXEN GIRL Tシャツ
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商品詳細
商品情報ブランドヒステリックグラマーサイズ表記Mサイズサイズ実寸（単位：cm）平置き採寸着丈65cm肩幅43cm身幅48cm※多少の誤差は、ご容赦下さい。カラーホワイト /白素材綿状態USED２度使用致しました。汚れ等無く状態了解の美品です。
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