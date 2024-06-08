USA製 Healthknit ヘルスニット Tシャツ 80s カレッジプリント

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トップスご覧頂き誠にありがとうございます私の他商品になります→#上田の安子_Tシャツ☑︎condition:こちらの商品は【B】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品※※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます※状態は、個人独自の基準です※あくまで古着という事をご理解の上、ご注文よろしくお願いいたします※あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入くださいませ※古着(ビンテージ品)にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます※神経質な方のご購入はお控え下さいませ※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ☑︎size:※素人採寸ですが下記をご参考下さい。着用感メンズL程(174cm67kgが着用した場合の感じ方)サイズ表記L(42-44)実寸平置き着丈:約66cm（首肩付け根から裾下）身幅:約53cm（脇下から脇下）肩幅:約48cm(肩から肩を直線で計測）袖丈:約18cm（肩から袖先）※着用感は独自基準による参考サイズです※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ☑︎item:TシャツカレッジプリントTシャツ☑︎brand:ヘルスニットHealthknit☑︎color:褪せた赤☑︎country:USA製☑︎material:100%コットン☑︎柄:4段プリントプリントカレッジプリントカレッジロゴ☑︎age:80s80年代90s90年代☑︎特徴:デザイン、配色、素材感、全てにセンスを感じる1枚☑︎ご案内:私の他商品になります→#上田の安子_古着