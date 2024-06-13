新品7-3/4★シアトル・マリナーズ海外限定ニューエラ★日本未発売NEW ERA

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商品詳細
2023オールスターゲームが開催されたシアトルの人気チーム、シアトル・マリナーズの海外限定ニューエラキャップになります。サイドパッチがないシンプルなデザイン、つば裏グレー、バッターマンロゴもチームカラーで統一して無駄のない深いデザインに感じます。USAピンバッジが付属したオリジナルカスタム仕様になります。新品未使用サイズ 7-3/4【61.5cm】色 ネイビーつば裏 グレー汗止め ブラック#海外限定ニューエラ#海外限定NEWERA#SOSHI#シアトル・マリナーズ#マリナーズ
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