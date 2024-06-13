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新品7-3/4★シアトル・マリナーズ海外限定ニューエラ★日本未発売NEW ERA
商品番号 Y10846686308
商品名

新品7-3/4★シアトル・マリナーズ海外限定ニューエラ★日本未発売NEW ERA
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023オールスターゲームが開催されたシアトルの人気チーム、シアトル・マリナーズの海外限定ニューエラキャップになります。サイドパッチがないシンプルなデザイン、つば裏グレー、バッターマンロゴもチームカラーで統一して無駄のない深いデザインに感じます。USAピンバッジが付属したオリジナルカスタム仕様になります。新品未使用サイズ　7-3/4【61.5cm】色　ネイビーつば裏　グレー汗止め　ブラック#海外限定ニューエラ#海外限定NEWERA#SOSHI#シアトル・マリナーズ#マリナーズ
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キャップ/7 1/4/ポリエステル/BRW/メンズ

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