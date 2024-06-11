NEWERA59 ヤンキース　47BRANDドジャース　キャップ３点セット

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商品詳細
★即購入OK★꧁商品説明꧂３点セットベースボールキャップ！単体売りは出来ませんのでご了承ください^^꧁商品状態꧂３点とも多少の使用感は御座いますが目立った汚れ等御座いません^^発送時や保管してる時にシワが付いてしまうかも知れませんのでご理解の程宜しくお願いします!꧁商品サイズ꧂■NEWERABROOKLYN59.6cmNEWERA星柄 58.7cm47BRANDfreeアジャスター꧁カラー꧂ブラック×2ブルー×1✴送料無料 匿名発送です!郵便かヤマト便での発送になります！梱包は雨などに濡れないよう二重包装致します!形···ベースボール
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