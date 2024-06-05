HUMAN MADE DAILY S/S T-SHIRT - RED

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商品詳細
2023年8月19日記念Tシャツsize:Sカラー:ホワイト×レッド（白×赤）定価1枚¥8,580(税込)出産記念に購入したのですが、その日に産まれてこなかった為、出品致します。新品未使用品です。ご検討よろしくお願い致します。誕生日などの特別な日を記念したギフトとしてもぴったりな日替わりデザインの”DAILY”Tシャツシリーズ。HUMANMADEのアイコニックなハートロゴを前身頃に大きくプリントし、後ろ身頃には本日の日付を大きくプリント。今日しか手に入れることができないスペシャルデザインです。
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